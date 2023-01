Man in Diemen betrapt inbrekers op heterdaad en wordt gestoken

Beeld Joris van Gennip

De man kwam om 20.00 uur thuis toen hij een onbekende man zijn huis uit zag komen. Binnen was ook nog een andere man aanwezig. Toen de bewoner de inbrekers wilde tegenhouden, werd hij door een van hen gestoken met een scherp voorwerp. Hij is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De verdachten zijn na het incident gevlucht, vermoedelijk in de richting van metrostation Venserpolder. Of ze iets hebben buitgemaakt in de woning is niet duidelijk. Omwonenden die iets hebben gezien of beelden hebben van het incident, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.