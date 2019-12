‘Man in coma na sussen ruzie op parkeerplaats Noord’

- Beeld ANP

Dat schrijft AT5.

De schoonzoon van het slachtoffer zegt tegen de omroep dat zijn schoonvader twee mannen en een echtpaar zag ruziemaken. Dat gebeurde op het Olof Palmeplein, vlak bij het Buikslotermeerplein ‘Er vielen klappen, mijn schoonvader liep er naartoe. Het echtpaar probeerde vervolgens te vluchten door naar achteren te rijden. Een van de belagers trok de deur bij de bijrijdersstoel open. Die raakte het hoofd van mijn schoonvader, hij viel op zijn achterhoofd.’

De man wordt volgens zijn schoonzoon kunstmatig in coma gehouden.

De recherche vermoedt dat het slachtoffer inderdaad de ruzie probeerde te sussen. De man die de voordeur van de auto opentrok is gevlucht na het incident. Volgens AT5 is de politie naar hem op zoek, maar een woordvoerder weigert dat te bevestigen.

De bestuurder van de auto van het echtpaar is vrijdag aangehouden. Hij is na overleg tussen politie en Openbaar Ministerie vrijgelaten. Wel wordt nog onderzocht wat hun rol was bij het incident.

Volgens de schoonzoon voelt de familie zich onzeker en verdrietig. ‘We moeten rekening houden met het ergste. Gaat hij wakker worden en hoe is hij er dan aan toe? Je denkt telkens: verdomme als hij zich er niet mee had bemoeid, was het niet gebeurd. Of als hij tien minuten eerder was geweest of naar een andere supermarkt was gegaan.’