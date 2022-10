Man in been geschoten in Amsterdam-West

Een man is donderdagmiddag in zijn been geschoten op de Gulden Winckelstraat in Amsterdam-West. Beeld Het Parool

Rond 14.40 uur kwam de melding bij de politie binnen dat er geschoten zou zijn in de straat. Eenmaal ter plaatste troffen zij een slachtoffer aan dat door een kogel was geraakt in zijn been.

Meerdere ambulances en ook de traumahelikopter rukten uit om de man medische bijstand te verlenen.

Twee buurtbewoners vertellen dat ze één schot hoorden en hierna het slachtoffer op de grond zagen liggen. Ook een barista van Buongiorno Espressobar hoorde één schot. De vermoedelijke dader, een man, rende na het schot weg.

De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich bij hen te melden.