Man gezocht in vermissingszaak Naima Jillal

Deze man speelt volgens de recherche ‘een mogelijke rol’ bij de vermissing van Naima Jillal. Beeld Opsporing Verzocht.

Het gaat om een kale man die in de buurt was toen Jillal verdween op zondagavond 20 oktober vanaf de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas. Daar woonde ze in een luxe appartement als ze in Nederland was.

De politie toonde dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden waarop hij is te zien. Hij was met een witte man van wie de identiteit kort voor de uitzending werd vastgesteld. De beelden waarop hij te zien is, zijn daarop kort voor de uitzending geschrapt.

De mannen spelen volgens de recherche ‘een mogelijke rol’ bij Jillals vermissing, maar in welke zin is niet duidelijk.

Donkere auto

De van oorsprong Utrechtse stapte op de bewuste avond rond half 10 in een donkere auto op de kruising van de Gustav Mahlerlaan en de Leonard Bernsteinstraat, bij de Albert Heijn To Go. Wie de eigenaar van het voertuig is en wie daar op dat moment in zat of zaten, is onbekend.

Daarna is niets meer van haar vernomen.

Naima Jillal (52). Beeld Opsporing Verzocht

De recherche houdt rekening met drie scenario’s. Ze zou kunnen zijn ontvoerd, omgebracht of vrijwillig verdwenen. In dat laatste scenario is het mogelijk dat ze zich schuil wil houden vanwege een conflict in het drugsmilieu.

De politie kreeg sinds een eerdere uitzending van Opsporing Verzocht vorige week wel tips, maar die leidden niet tot haar vondst.

Nu is de vraag waar ‘een of beide mannen zou(den) kunnen zijn of waar ze de laatste weken kunnen hebben verbleven’.

Link met onderwereld

Woordvoerder Thomas Aling van de landelijke recherche, die de zaak onderzoekt: “Zoals eerder gezegd, vrezen we voor haar lot. We weten dat ze contacten heeft in het criminele milieu. Ze is mogelijk slachtoffer van een conflict in die wereld.”

Jillal is ongeveer 1.65 meter lang en heeft steil, donkerbruin haar. Ze droeg een grijze, driekwart lange jas met daaronder zwarte kleding.

Geruchten die circuleren in de onderwereld en op een misdaadwebsite dat Jillal in een getuigenbeschermingsprogramma is opgenomen, zijn volgens de politie onzin.