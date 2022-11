Man gewond naar ziekenhuis na steekpartij in Oostelijk Havengebied

Beeld ANP

Dat meldt een politiewoordvoerder. De steekpartij gebeurde om 19.35 uur op de kruising met de C.J.K Van Aalststraat, in de buurt van een supermarkt op het eiland Sporenburg. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.

“We zijn aan het onderzoeken wat er precies aan vooraf is gegaan,” zegt de politiewoordvoerster. “Er is in ieder geval sprake van één verdachte, maar mogelijk zijn er meer personen bij betrokken.”

De politie vraagt mensen die meer informatie hebben zich te melden.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: