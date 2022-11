Man gewond na steekpartij in Amsterdam-Noord

Beeld Joris van Gennip

Bewoners van een flat aan de de H. Cleyndertweg zagen rond 19.00 uur een persoon voor het gebouw op de grond liggen, waarna zij de politie informeerden. Bij aankomst was de man nog aanspreekbaar, vertelt een politiewoordvoerder. Met meerdere steekwonden in zijn rug is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie doet verder onderzoek.