Man gewond na steekincident bij metrostation Gein

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De man stapte rond 19.15 uur in metro 50 van halte Bijlmer Arena richting station Gein. Volgens het slachtoffer vertoonde een groep van acht jongens tijdens de rit ‘baldadig gedrag’. Toen de man hen daarop aansprak, ontstond een woordenwisseling, waarop de Amsterdammer door een van de jongens gestoken werd.

De politie heeft geen signalement van de jongens afgegeven. Wel is bekend dat zij na het incident via de trap in de richting van het Wisseloordplein vertrokken. De politie is op zoek naar getuigen.