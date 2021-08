Man gewond na schietpartij in Nieuw-West

Schietpartij op de Burgemeester van Leeuwenlaan. Beeld Het Parool

Rond 10.40 uur kreeg de politie melding van de schietpartij op de Burgemeester van Leeuwenlaan, ter hoogte van de Moddermanstraat. Eenmaal aangekomen troffen ze een man liggend op straat aan met verwondingen; hij was nog wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er precies is gebeurd is vooralsnog onduidelijk. Volgens buurtbewoners waren er drie schoten te horen.

De politie heeft nog niemand aan kunnen houden. Of het gaat om één of meerdere daders is onbekend.