Man gewond na schietincident bij station Sloterdijk

De Rhoneweg, in de omgeving van station Sloterdijk. Beeld Google Streetview

Het plaats delict is afgezet voor sporenonderzoek. Volgens een woordvoerder van de politie heeft het slachtoffer zelf de hulpdiensten gebeld. Het is nog niet duidelijk of hij naar het ziekenhuis moet worden vervoerd of dat de hulpdiensten zijn verwondingen op locatie kunnen afhandelen.

De politie is in de directe omgeving, rondom Sloterdijk, op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man, van 1 meter 70 lang, met rastahaar en een lederen jas.