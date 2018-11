Man gewond na mislukte woningoverval in Noord

Rond 19.00 uur opende de bewoner de deur nadat de bel ging. Direct stond hij oog in oog met een gewapende man. Er ontstond een handgemeen waarbij het slachtoffer door nog eens twee daders van achteren werd besprongen.



Daarna kwam hij ten val en werd geschopt en geslagen. De drie belagers vluchtten toen de vriendin van de bewoner, afgekomen op het lawaai, gillend naar buiten liep.



Bivakmuts

De verdachten renden volgens getuigen in de richting van het Buikslotermeerplein. Halverwege de Watergangseweg gingen ze de brug over via het Baanakkerspark in de richting van de Volendammerweg. De verdachten droegen donkere kleding. Een van de mannen droeg een grijs trainingspak, een bodywarmer en een bivakmuts.



De politie stelde een onderzoek in. Ondanks de ondersteuning van een politiehelikopter wisten de verdachten te ontkomen. De recherche zoekt getuigen.



De bewoner is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.