Man gewond bij vechtpartij tussen vier mannen op IJburg

Beeld ANP

De politie kreeg om 13.38 uur een melding van een vechtpartij tussen vier personen. Het is nog onduidelijk of daarbij geschoten of gestoken is. De politie heeft in elk geval geen hulzen aangetroffen. Twee verdachten zijn in een grijze Audi A1 gevlucht.

De politie trof op de Pampuslaan twee mannen aan. Een werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De ander is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hij verkeert buiten levensgevaar.

De twee gevluchte verdachten zijn nog niet aangehouden door de politie. Wat de aanleiding van de vechtpartij is, is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie roept getuigen op zich te melden.