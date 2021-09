Man gewond bij straatroof in De Pijp

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer gewond, maar wel aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hoe de man gewond is geraakt, wist de politie nog niet te zeggen. De tweede man raakte niet gewond.

De woordvoerder kon nog geen uitsluitsel geven over het aantal daders; de politie bekijkt nu camerabeelden van onder andere cafés in de buurt worden om dat vast te stellen. Of er iets is buitgemaakt, wordt ook nog uitgezocht.