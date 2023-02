Man gewond bij steekpartij in Nieuw-West, verdachte aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Iets na 16.30 uur werd de politie gealarmeerd dat er een steekpartij zou zijn in de straat. Ter plaatse troffen ze een gewond slachtoffer aan. Op basis van het signalement konden agenten in de buurt een verdachte aanhouden.

Het slachtoffer is behandeld in de ambulance en naar het politiebureau gegaan. De verdachte is daar ook naartoe overgebracht.

De politie weet nog niet wat de aanleiding is voor de steekpartij. Dat wordt onderzocht.

