Beeld ANP

De schietpartij vond maandagavond iets voor acht plaats ter hoogte van de Doctor H. Colijnstraat. Het slachtoffer liep met een wond aan zijn been een snackbar binnen. Vanuit daar zijn de hulpdiensten gebeld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar de dader of daders van de schietpartij.