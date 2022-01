Man gewond bij schietpartij in Zuidoost, dader op de vlucht

Beeld Joris van Gennip

Even na 15.00 uur kwam de melding binnen bij de meldkamer van de politie. Ter plaatse troffen agenten een gewonde man aan. Het slachtoffer is eerste hulp verleend en overgebracht naar het ziekenhuis met onbekend letsel.

De politie is in de omgeving van de Papendrechtstraat met veel eenheden op zoek naar de dader. Deze had een zwarte jas aan tot aan de heupen, de man is licht getint.

Vijfde schietpartij in korte tijd

Amsterdam wordt de afgelopen dagen geteisterd door schietpartijen. Het is de vijfde schietpartij in iets meer dan een dag tijd. In de nacht van zondag op maandag werd een woning in Noord aan de Oossaander Hoop beschoten. De bewoner die thuis was bleef daarbij ongedeerd.

Zondagmiddag ontaarde een vechtpartij in Nieuw-West in een schietpartij waarbij geen gewonden vielen en zondagavond kwam de 16-jarige Armando Petalo om bij een schietpartij in het huis van zijn vader eveneens in Zuidoost. Paar uur later raakte een 22-jarige man gewond bij een schietpartij in Nieuwendam in Noord.