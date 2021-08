Man gewond aan schouder na steekpartij in Zuidoost

Beeld ANP XTRA

De politie kreeg rond 15.00 uur een melding van de steekpartij en trof het slachtoffer alleen aan in de Harriët Freezerstraat in Zuidoost, vlakbij de Bijlmerdreef. De man was gewond geraakt aan zijn schouder, maar wel aanspreekbaar, vertelt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft nog enkele tijd gezocht naar de dader, maar er werd niemand aangehouden. De precieze toedracht of aanleiding voor het incident is nog onbekend. Volgens de woordvoerder heeft het slachtoffer aangegeven geen aangifte te willen doen.