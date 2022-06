Man gestoken in Rembrandtpark, verdachte aangehouden

Beeld Joris van Gennip

De politie werd rond 00.20 uur gealarmeerd over het steekincident in het park in West. Ter plaatse troffen agenten een man aan met een vermoedelijk oppervlakkige steekwond. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht.

In de omgeving hield de politie even later een man aan die in het bezit was van een steekwapen, aldus een politiewoordvoerder. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.