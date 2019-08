Man gereanimeerd na schietpartij in Zuidoost

De schietpartij vond rond 19.15 uur plaats bij de flat Hogevecht. De zwaargewonde man is na de reanimatie naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek. Het is onduidelijk of er één of meerdere mensen hebben geschoten. De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord op zich te melden.