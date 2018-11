Man gepakt voor mishandeling van vrouwen in West

Op maandag 10 september rond 18.15 uur werd een 41-jarige fietser belaagd door twee mannen. Ze kreeg een schouderduw en viel met haar fiets tegen de muur. Daarna trapte een van de mannen haar hard in haar rug.



De vrouw vroeg hulp van omstanders. Een 29-jarige vrouw besloot daarop snel foto's te maken van het tweetal. Toen een van hen dit doorkeeg, viel hij de vrouw aan en sloeg haar in het gezicht. Door de klap brak ze haar gezicht op drie plekken. Ook liep ze een hersenschudding op.



Foto's

De foto's die het slachtoffer van de dader wist te maken werden verspreid op de site van de politie en op sociale media. Volgens een woordvoerder zijn die beelden veel gedeeld en belangrijk geweest in de opsporing van de verdachte.



De man die in gezelschap van de dader was, was eerder al opgespoord en verhoord. Hij is inmiddels aangemerkt als verdachte.



Niet wegkijken

De twee slachtoffers deden vorige maand hun verhaal in Het Parool, in de hoop dat voorbijgangers bij dergelijke incidenten in actie komen in plaats van wegkijken. "We willen laten zien dat je er voor elkaar moet zijn. Sta op, doe iets, laat dergelijke dingen niet gebeuren."



