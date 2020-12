Man gearresteerd voor explosief in portiek Plantage Parklaan

Plantage Parklaan afgezet vanwege verdacht pakket. Beeld Joris Van Gennip

De onderzoeksrechter zal donderdag beslissen of hij in de cel moet blijven. Details over zijn identiteit geeft de politie niet.

Dreiging

De politie zette na de vondst van het explosieve pakketje de hele straat en de Plantage Middenlaan af en leidde het tramverkeer om.

Bewoners die niet via de voordeur naar buiten konden omdat de bom daar lag, zaten vast achterin hun huis in afwachting van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie. Vijftien anderen moesten een tijdje hun huis uit.

Reeks incidenten

De plaatsing van het explosief past in een reeks incidenten.

Voor de woning aan de Plantage Parklaan waar het explosief lag, was medio juli al een Mercedes in brand gestoken. Ook was de woning al beschoten.

De recherche heeft het sterke vermoeden dat er een verband is tussen die zaken én de beschieting van een bedrijfspand elders. De incidenten lijken bedoeld om één specifieke bewoner aan de Plantage Parklaan te bedreigen.

Opdracht?

Uiteraard onderzoekt de recherche of er een link is tussen de eerdere incidenten en de nu aangehouden verdachte en of hij uit eigen initiatief handelde of in opdracht.

In het onderzoek zal ook worden gekeken of er eventueel een verband is met een explosief dat dinsdagochtend 8 december op de Sint Nicolaasstraat is aangetroffen. De recherche heeft redenen om aan te nemen dat ook die zaak mogelijk aan de andere incidenten te linken is.