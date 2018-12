Man gearresteerd na zware mishandeling Echtenstein

De politie heeft een onderzoek ingesteld, de man zit nog vast voor verhoor.



Een 45-jarige man zag dat de verdachte rond 15.05 uur vermoedelijk een fiets probeerde te stelen, samen met een andere verdachte. Ze waren met een slijptol in de weer.



Hier zei de getuige iets van, waarna één van de mannen op de vlucht sloeg. De andere bleef staan en ging de discussie aan. Uit het niets sloeg hij de getuige met een hard voorwerp in het gezicht en liep vervolgens weg met de fiets.



Bloedende wond

De getuige liep achter de verdachte aan en belde de politie. Toen agenten ter plaatse waren, liet de man de fiets vallen en rende een gebouw in. De politie hield hem aan toen hij weer naar buiten kwam.



De getuige is bij de eerste hulp geholpen aan zijn bloedende wond in zijn gezicht.



De politie is nog op zoek naar de andere verdachte. Hij is licht getint, 1.70 meter lang en droeg een zwarte broek en een grijs vest met een capuchon over zijn hoofd.