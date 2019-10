Man gearresteerd na harde knallen in Schinkelbuurt

De Veerstraat. Beeld Google Street View

Rond 11.20 uur kreeg de politie een melding binnen dat er harde knallen waren gehoord in de straat. Toen de agenten arriveerden, was er geen slachtoffer te vinden. Ook lagen er geen kogelhulzen.

Een bewoner van de straat is aangehouden. Het is niet bekend of hij iets te maken heeft met de mogelijke schietpartij. Volgens een woordvoerder van de politie onderzoeken de recherche en de Forensische Opsporing nog of er daadwerkelijk is geschoten.