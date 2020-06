Man ernstig gewond na botsing met boomstam op fietspad

Beeld ANP

Rond 12.45 uur was de man samen met een vriend rondjes aan het fietsen bij de Hazenheuvel, midden in het bos. De vriend verklaart dat het pad bij het eerste rondje nog vrij was, maar dat er bij het tweede rondje ineens een boomstam op de weg lag. De man reed vol op de boomstam in en werd van zijn fiets geslingerd.

De vriend van de man was samen met hem in het bos om te fietsen, maar was bij het ongeluk aanwezig, zegt een woordvoerder van de politie. Ongelukken als deze komen volgens haar niet vaak voor, het gaat om een ‘uitzonderlijke situatie’.

Of het om opzet gaat of om een ongelukkige samenloop van omstandigheden, kan de politie nog niet zeggen. Daarom wordt gezocht naar getuigen die meer weten over wat er voor het ongeluk op die plek gebeurd kan zijn. Ook mensen die mogelijk beeldmateriaal van de plek hebben, bijvoorbeeld van een dashcam in hun geparkeerde auto, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.