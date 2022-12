Man en chihuahua gewond na explosie in camper aan de Sloterweg

De Sloterweg. Beeld Jakob van Vliet

De explosie vond rond 13.10 uur plaats op een parkeerplaats aan de Sloterweg. De man en de chihuahua zaten in de camper toen er brand uitbrak. De man is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. De chihuahua rende in paniek de weg over en werd na een achtervolging gevangen. Het haar en de huid van de hond, die wordt verzorgd, zijn licht verschroeid.

De camper is volledig uitgebrand. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de explosie is, dit wordt onderzocht.