Man dringt huis in Zuidoost binnen, bedreigt bewoners met mes

De bewoners werden wakker van de indringer, waarna er een gevecht ontstond. De slachtoffers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Ze zijn inmiddels weer thuis.

De dader vluchtte na het gevecht het balkon op en werd even later op een onderliggend balkon aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder was er geen sprake van een woningoverval, maar toonde de man verward gedrag. Of er een relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers, wordt nog onderzocht.