Man die wordt verdacht van phishing gooit laptop uit zijn raam bij inval

De politie kwam de man op het spoor dankzij een bank die verdachte transacties had tegengehouden. Beeld Joris van Gennip

De man wordt ervan verdacht zijn slachtoffers valse emails en sms’jes te hebben gestuurd. Daarin stond dat hun inschrijving bij Woningnet verliep. Om die te verlengen moesten ze via een link naar een betaalpagina gaan. Het bleek een phishinglink waarmee de slachtoffers hun bankgegevens prijsgaven. De verdachte maakte, voor zover dat bij de politie bekend is, in een jaar tijd zeker 25.000 euro buit bij ongeveer tachtig gedupeerden uit het hele land.

Bij een inval in zijn Amsterdamse woning, vorige week maandag, gooide de verdachte zijn laptop uit het raam. De laptop is samen met meerdere telefoons en 1300 euro aan cash in beslag genomen.

Voorarrest

De politie kwam de man op het spoor dankzij een bank die verdachte transacties had tegengehouden en aan de bel trok. Die bank hield daarnaast voor 25.000 euro aan verdachte transacties tegen.

Het voorarrest van de man is afgelopen donderdag met 14 dagen verlengd. De politie brengt het nieuws nu pas naar buiten omdat de verdachte in beperkingen zat. Het onderzoek van de politie duurt voort.

De politie waarschuwt nooit te reageren op e-mails of appjes met verzoeken om persoonlijke inlogcodes of een pincode.