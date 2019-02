Man die vrouwen mishandelde wordt psychiatrisch onderzocht

Dat besliste de rechter vanochtend in de pro formazaak. Reden was de ernst van het delict en de plotselinge woede waarin Q. ontstak.



De destijds 41-jarige Miriam en 29-jarige Noortje werden op maandag 10 september in de Orteliusstraat door de man mishandeld. Miriam werd als eerste van haar fiets geduwd. Ze viel daarbij tegen de muur en riep omstanders op een foto van de man te nemen. De man trapte haar daarop keihard in haar rug.



Arbeidsongeschikt

Noortje, die net voorbijfietste, greep na Miriams oproep haar telefoon en maakte drie foto's van Q, een mbo-student en van Marokkaanse komaf. Op de beelden is te zien hoe de man met verbeten blik vervolgens op haar afstormt en haar te grazen neemt. Noortje liep breuken in haar kaak, jukbeen en oogkas en een hersenschudding op. Ze kreeg ook gezichtsproblemen en was lange tijd arbeidsongeschikt.



De vrouwen deden aangifte bij de politie waarna de foto's door de politie zijn verspreid. Q. werd in november aangehouden. Hij staat ook terecht voor inbraak en diefstal van een telefoon, kratten bier en een steekkar bij de Foodhallen, een hotel en restaurant, en het stelen van een MacBook bij de Hotelschool.



Bezwaar

Advocaat Zefanjo Nahar tekende tevergeefs bezwaar aan tegen het besluit om Q. psychiatrisch te laten onderzoeken. "Volgens mijn cliënt ging er meer vooraf aan de ruzie. Het escaleerde, maar het was niet de bedoeling van hem om een mishandeling plegen," aldus Nahar.



Q. kwam zelf ook aan het woord. "Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik heb een fout gemaakt. Dat moet ik accepteren en daar moet ik voor boeten." De zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.



