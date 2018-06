Man die vastzit in Zaanstad gepakt na match op IS-wapens

Twee dagen na de aanslagen in Brussel op 24 maart 2016 ontdekte de politie een IS-appartement in Argenteuil. In de schuilplaats lagen vijf kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften.



Explosieven

Er volgde een gezamenlijk, internationaal onderzoek door Nederlandse, Franse en Belgische politie-en justitiediensten, met ook de vraag of de gevonden wapens en explosieven afkomstig waren uit Nederland.



Het appartement werd gehuurd door de Franse jihadist Réda Kriket, die meteen is aangehouden. De Franse autoriteiten zijn ervan overtuigd dat ze met de vondst van het wapenarsenaal destijds een terreuraanslag hebben voorkomen.



Een tweede verdachte, de Fransman Anis B., is in 2016 in Rotterdam aangehouden. Ook in zijn appartement lag veel munitie.



Wapens

Kriket en B. zijn volgens de Franse justitie samen in Syrië geweest en daarvoor hebben gereisd tussen Frankrijk, België en Nederland. In het grote onderzoek dat volgde bleek een dna-match. Sporen zaten op de binnenkant van vuurwapens en ook op een sporttas.



De verdachten uit Nederland worden deze week door de politie verhoord. Bij het doorzoeken van woningen, hotelkamer en cellen is onder meer een shotgun en een pistool gevonden. Een vierde, 22-jarige verdachte, is niet aangehouden. Hij is gedetineerd in Sassenheim na een geweldsmisdrijf. De politie gaat hem verhoren.