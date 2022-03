Man die vader wurgde: ‘Er is bloed binnen, hij is morsdood’

Beeld ANP / ANP

De vader van R. had zijn zoon de toegang tot diens woning ontzegd. De dagen voor zijn dood vertoonde R. verward gedrag. Toch kwam de zoon tijdens de kerstdagen van 2021 de woning van zijn vader binnen. Een buurman zag hem grommend op de bank zitten.

De zitting werd door veel familieleden bijgewoond. Ook in familiekring was gezien dat R. verward overkwam in de voorafgaande periode.

Op 26 december of in de daaropvolgende nacht wurgde R. zijn vader in diens woning. Daarna ging hij slapen. Toen hij de volgende ochtend wakker werd zag hij het lichaam van zijn vader liggen. “Ik dacht: heb ik hem vermoord? Ik moet de politie bellen. Ik ben bang dat ik dezelfde niet meer ben,” zei hij over zijn daad.

Lichaamskracht

Die maandagochtend om 9 uur waarschuwde hij de verpleegster die voor zijn vader langskwam. “Er is iemand vermoord. Ik weet wie het gedaan heeft. Ik heb het gedaan. Ik heb hem gewurgd. Ik beet hem omdat hij mij beet. Hij is morsdood. Ik heb eigen lichaamskracht gebruikt. Er is bloed binnen, het is geen fijn gezicht,” zei R. tegen haar.

De verpleegster belde met R.’s telefoon naar de politie, waarna de zoon werd aangehouden.

Hij zei last te hebben van ‘temporary insanity’. “Het gaat niet goed. Ik heb last van tics,” zei R., die tijdens de zitting hevig met zijn hoofd zat te schudden.

Goede band

Volgens zijn advocaat was er geen sprake van kwade opzet. Er was geen ruzie tussen hem en zijn vader. R. zou zelfs een goede band met hem hebben. Ook was er geen middelengebruik in het spel. “R. wil zijn gezicht laten zien. Daarom is hij hier,” zei zijn advocaat.

R. verblijft momenteel in een Pieter Baan Centrum en werkt mee aan een rapportage. Het psychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek zijn nog niet klaar. De behandeling van de strafzaak gaat verder vanaf 14 juni.