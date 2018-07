Man die ruiten Hacarmel insloeg weer op vrije voeten

Er zijn geen aanwijzingen dat A. sinds het inslaan van de ruiten van Hacarmel opnieuw strafbare feiten heeft gepleegd. Hij heeft meegewerkt aan onderzoeken naar zijn geestelijke gesteldheid, nadat eerder al was gebleken dat hij met psychische problemen kampt.



Tijdens een eerste inleidende zitting, in december vorig jaar, oogde hij verward. Hij zei toen onder meer dat hij hier en daar agenten van de Mossad meende te zien.



Emoties

A., die vanuit Syrië naar Nederland vluchtte, kent een getroebleerd verleden. Hij zat in Syrië onder erbarmelijke omstandigheden in een vluchtelingenkamp, dat werd aangevallen door Islamitische Staat én Al Nusra. In de slag die volgde, greep ook A. naar de wapens.



Eerder liepen de emoties over de zaak hoog op, nadat het Openbaar Ministerie besloot A. niet voor terrorisme te vervolgen. Later bleek dat de gemeente op de hoogte was dat A. dreigde te radicaliseren, maar dat was besloten hem door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg.



