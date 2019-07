Man die mishandeling en verkrachting Rinia Chitanie bekende nu ook verdacht van moord

Eind juni werd door nabestaanden en buurtbewoners een stille tocht voor Rinia Chitanie georganiseerd. Beeld Jean-Pierre Jans

G., geboren in Eritrea, is een statushouder en heeft de mishandeling en verkrachting bekend. Volgens zijn advocaat zat hij tijdens de aanval op Chitanie mogelijk in een psychose. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee elkaar kenden.

De rechtbank wil dat hij ter observatie wordt opgenomen in een forensische psychiatrische kliniek. G. werd eerder al een jaar behandeld wegens psychische problemen.

Ook woensdag, tijdens de pro-formazitting, kwam G. – iel en klein van stuk – verward over. Bij het betreden van de rechtszaal had hij een glimlach op zijn gezicht en op de vraag van de rechter of hij opname in een forensisch psychiatrische kliniek zag zitten, antwoordde hij met ‘ik wil graag roken’.

Behandeling

Volgens de officier van justitie is opname nodig omdat het eerder een psychiater en een psycholoog niet is gelukt om hem te onderzoeken. De advocaat van G. wierp tegen dat zij geen tolk hebben gebruikt, terwijl bij de advocaat, de politie en in de rechtbank wel via een tolk met G. wordt gecommuniceerd.

Tijdens de eerste zitting bleek ook dat G. ruim een jaar in behandeling is geweest bij de Amsterdamse ggz-instelling Arkin. Het medisch dossier konden de eerder ingeschakelde psychiater en psycholoog niet inzien, stelt de officier van justitie, ondanks eerdere toezeggingen van de advocaat van G.

De rechtbank wil graag dat G. wordt onderzocht, ook om te kijken of zijn alcoholgebruik van invloed is op zijn gedrag. In welke kliniek G. wordt opgenomen, moet nog worden bepaald. Het Pieter Baan Centrum, de meest voor de hand liggende kliniek, kampt met lange wachtlijsten. Mogelijk is ook de kliniek in Heiloo, of forensisch centrum Teylingereind een optie. De rechter-commissaris beslist waar G., die momenteel vastzit in Scheveningen, wordt opgenomen.

In september staat een nieuwe zitting gepland, maar dan zal het resultaat van de psychische evaluatie nog niet bekend zijn.