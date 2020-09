Man die inreed op politieauto Muntplein verdacht van poging tot doodslag

Het Muntplein werd afgezet door de politie.

Het motief van de verdachte is nog altijd onbekend. Na zijn arrestatie werd de verdachte met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar ligt hij nog steeds, waardoor hij nog geen verklaring heeft kunnen afleggen. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

Naast poging tot doodslag wordt de 30-jarige man uit Zaanstad verdacht van vernieling. Volgens de politie reed hij op vrijdagochtend 11 september rond 04.25 uur met een rood-geel busje drie keer in op een politieauto, waarin twee agenten zaten. De agenten liepen lichte verwondingen op.

Vervolgens reed de man dwars door een blokkade van twee onbemande politiemotoren heen, die op de weg waren geplaatst om hem tegen te houden. De politie loste waarschuwingsschoten, terwijl de man de Vijzelstraat in reed. Daar vloog het busje in de brand, doordat het was blijven steken op een van de politiemotoren. Toen agenten hem uit het brandende voertuig probeerden te halen, vluchtte hij via de bijrijderskant de straat op. Daar werd hij met behulp van pepperspray gearresteerd.