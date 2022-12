Man die in brand stond op Gyroscoopweg in Westpoort was dakloze die daar in een tent sliep

Het duurde even voordat duikers van de brandweer de man uit het water konden halen. De man is er nog steeds slecht aan toe. Beeld ANP

“Het begon met een klein brandje in de bosjes,” zegt een ooggetuige die liever anoniem blijft. “We zagen niet wat er aan de hand was, alleen dat er brand was en rook. Daar hebben we de brandweer voor gebeld. Twee minuten later zagen we opeens een brandende man het water in rennen. Zijn tent stond toen ook in brand.”

Daarna volgden er volgens de ooggetuige nog enkele explosies, vermoedelijk veroorzaakt door de gasfles, die hij gebruikte om te koken en zijn tent mee te verwarmen, en door de batterij van zijn powerbank.

Half uur te water

Volgens mensen die in dat gebied werken, slapen er meer daklozen op het gras naast het spoor bij de Gyroscoopweg. In die buurt stonden vroeger de stadsnomaden, voordat zij naar de Westpoortweg moesten verhuizen.

De ooggetuige zei dat de man na het incident ‘wel een half uur’ in het water heeft gelegen voordat het duikteam van de brandweer hem eruit kon halen. Hij zegt de man niet persoonlijk te kennen, maar zag hem wel vaak lopen. “Ik wist dat hij daar in een tentje sliep en dat hij niet de enige is in dat gebied.”

De brandweer laat weten dat het in totaal 19 minuten heeft geduurd voordat de man uit het water werd gehaald. “Eerst werden we gealarmeerd voor een buitenbrand,” zegt een woordvoerder, “maar bij aankomst bleek er een persoon met brandwonden in het water te liggen. Toen zijn de duikers gealarmeerd en is hij even later uit het water gehaald.” Volgens de woordvoerder was de situatie er ‘schrijnend’. “Er was een soort kampeerplek en er lagen gasflesjes.”

De politie bevestigde maandag dat er een persoon met zware brandwonden uit het water was gehaald en dat wordt onderzocht wat er is gebeurd. Drie dagen later meldt de politie dat de man er nog steeds slecht aan toe is.