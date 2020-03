Man die geslachtsdeel toonde in trein nu herkenbaar in beeld

Beeld Politie

De man wordt verdacht van aanranding en schennispleging. Volgens het slachtoffer ging de verdachte bij station Zuid al te dichtbij haar staan. Toen ze later in de trein zijn kant op keek had hij opeens zijn geslachtsdeel in zijn hand. Later gaf hij haar bij het voorbijgaan ook nog een klap op haar billen.

Het slachtoffer had de man stiekem gefilmd omdat ze zich onveilig voelde. Deze beelden waren vorige week, met zijn gezicht onherkenbaar gemaakt, door de politie verspreid. De verdachte had een week gekregen om zich te melden, anders zouden de beelden herkenbaar worden gedeeld.

Volgens de politie is het tonen van deze beelden een zwaar opsporingsmiddel en hebben ze eerst alternatieven ingezet, waaronder dus het delen van de onherkenbare beelden.

De persoon die wordt verdacht van schennispleging en aanranding in een trein heeft 1 week de tijd gekregen om zich te melden. Hiervan maakte hij geen gebruik. Nu tonen we zijn foto in de hoop tips te krijgen over zijn identiteit. https://t.co/JCRGekAJQB #gezocht via @Politie — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 8 maart 2020