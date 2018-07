Man die vermoorde Van Luijn naar ziekenhuis bracht gearresteerd

Het zou niet een van de vier of vijf daders zijn, maar de man die hem in een auto naar het ziekenhuis bracht.



De bestuurder van de gehuurde Volkswagen Tiguan, die in beslag is genomen voor sporenonderzoek, heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd over wat er exact gebeurd zou zijn. Er zou ook een huiszoeking zijn gedaan.



Volgens de lokale media gaat de politie ervan uit dat de vechtpartij die Van Luijn het leven heeft gekost heeft plaatsgevonden binnen de beruchte krottenwijk Son Banya. Volgens de krant Diari de Mallorca zou een bekende - vermoedelijk de bestuurder van de Renault - de Nederlander daar middenin de nacht hebben heen gebracht vanuit Palmanova, waar Van Luijn met zijn vader op vakantie was.



Son Banya staat bekend als de 'supermarkt van de drugs' en is een onveilige plaats waar de drugsmaffia van het eiland de dienst uitmaakt.