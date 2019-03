Man die al in gevangenis zit aangehouden voor 46 misdrijven

De 54-jarige Roemeen zou op 2 april vrijkomen, nadat hij in augustus 2018 op heterdaad was betrapt op zakkenrollerij en pinpasfraude. De politie verdenkt hem nu opnieuw van het plegen van in totaal 46 misdrijven.



Bijna al zijn slachtoffers waren kwetsbare, oudere mensen. De verdachte keek mee tijdens het pinnen terwijl hij het slachtoffer afleidde. Vervolgens jatte hij de pinpas en pinde daarmee grote bedragen. In totaal is in deze 46 zaken voor meer dan 89.000 euro gepind.



Gezocht

Twintig van de 46 misdrijven waarvan de Roemeen wordt verdacht zijn in Amsterdam gepleegd tussen 2009 en 2018. De rest vond plaats in onder meer Amstelveen, Den Bosch, Leiden, Bodegraven, Zeist en Rotterdam.



De verdachte was ook in verschillende andere Europese landen actief en werd in Frankrijk, Noorwegen, Engeland en Denemarken gezocht. Op 8 augustus 2018 werd de Roemeen op heterdaad betrapt van het bestelen van een 88-jarige man uit Amsterdam.



De Amsterdamse recherche organiseert binnenkort een slachtofferbijeenkomst voor alle gedupeerden.