Man buiten bewustzijn na ‘brute straatroof’ Oudezijds Achterburgwal

Een 47-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag buiten bewustzijn geraakt bij een ‘brute straatroof’, meldt de politie. Dat gebeurde op de Oudezijds Achterburgwal in Centrum. De twee verdachten zijn dezelfde nacht nog aangehouden.