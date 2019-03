Man brak mogelijk 19 keer in

Van drie van die pogingen zijn dinsdagavond beelden getoond in het programma Opsporing Verzocht. De eerste keer was op maandag 9 juli aan de Vijverhoef in Buitenveldert, waar de man geld, een mediabox en een portemonnee buit maakte.



Een dag later is hij te zien op camerabeelden gemaakt bij een woning aan de De Cuserstraat, amper een halve kilometer verderop. Daar lukt het hem niet iets mee te nemen. Een maand later wel, als hij via een kattenluik een sleutelbos uit een woning aan de Cannenburg vist.



De drie inbraken of pogingen daartoe gebeurden binnen een straal van een kilometer. De politie vermoedt daarom dat de man in de zomermaanden ergens in die omgeving verbleef. De politie linkt de verdachte aan zeker vijftien andere inbraken.