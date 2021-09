Man beroofd van onder meer auto in Zuidoost

Beeld ANP XTRA

De overval vond plaats rond 21.00 uur, vlak nadat het slachtoffer zijn auto had geparkeerd op de Kolfschotenstraat. Niet ver daarvandaan werd hij door het drietal overvallen. Ze bedreigden hem met meerdere vuurwapens en een mes. Volgens de politie zou het gaan om drie tieners, tussen de 15 en 17 jaar oud.

De daders dwongen het slachtoffer mee te komen naar een garagebox in de buurt, waar hij van zijn bezittingen is beroofd - waaronder zijn autosleutels. Vervolgens gingen zij ervandoor met zijn auto. De Opel Astra uit 2017 is even later niet ver van de locatie van de overval gevonden.

De recherche onderzoekt het voorval en roept getuigen op zich te melden.