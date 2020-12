Man beroofd van motorscooter, dief crasht op Admiraal de Ruijterweg

Beeld ANP

Het slachtoffer werd omstreeks 14.55 uur op de Spaarndammerdijk aangesproken door een voor hem onbekende man. De man vroeg om een lift in de richting van station Sloterdijk. De motorrijder liet hem achterop stappen en reed in de richting van het station. Ter hoogte van de Transformatorweg vroeg hij zijn passagier af te stappen. Hierop trok de man een hamer, waarmee hij de motorrijder op zijn bovenarm sloeg. De man had ook een mes in zijn handen.

Toen het slachtoffer enkele stappen achteruit zette sprong de man op de motor en ging ervandoor in de richting van station Sloterdijk.

Motorcrash

De politie kreeg kort daarna een melding van een motorcrash op de Admiraal de Ruijterweg. Daar troffen zij brokstukken van een motor aan, waaronder een gebroken stuurkolom. Onderzoek wees uit dat het om de kort daarvoor gestolen motor ging.

Getuigen verklaarden dat ze de bestuurder na de crash hebben zien weglopen in de richting van de lagere huisnummers op de Admiraal de Ruijterweg, maar is daarna niet meer gezien. Het gaat om een man in de leeftijd van 30 tot 40 jaar met een donkere huidskleur en een mollig postuur. Hij droeg zondag een muts en een blauw mondkapje. Na de crash zou hij volgens getuigen mank lopen.

De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft de motor in beslag genomen. Mensen die getuigen waren van de overval op de Transformatorweg of de crash op de Admiraal de Ruijterweg worden opgeroepen zich te melden.