Man beroofd van exclusief horloge in P.C. Hooftstraat

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer is geschrokken maar niet gewond, meldt de politie. Aan het begin van de avond reed hij door de winkelstraat richting de Van Baerlestraat. Toen hij wachtte bij een rood verkeerslicht, hoorde hij een harde knal en zag dat zijn buitenspiegel scheef stond en gebroken was. Voor zijn auto verscheen iemand met de hand in de zij, alsof hij gewond was. De bestuurder stapte uit de auto, werd plotseling bij zijn middel gegrepen en in bedwang gehouden. Een derde man trok het exclusieve horloge van zijn pols.

De mannen vluchtten via de Van Baerlestraat richting het Museumplein. Van de drie verdachten is nog niemand opgepakt. Over de waarde en het merk van het horloge wil de politie niets kwijt.

Agressieve berovingen van dure horloges komen vaker voor. Eerder dit jaar werd een man in Zuidoost onder dreiging van een vuurwapen beroofd van zijn horloge. Vorig jaar kreeg een man een pistool tegen zijn hoofd gedrukt op een vol terras en werd geroepen dat hij zijn horloge moest afgeven.

De politie is op zoek naar getuigen van de beroving en vraagt mensen met camerabeelden zich te melden.

