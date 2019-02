Man beroofd van dierbare ketting in Noord

Tientallen jaren geleden verloor het slachtoffer een aantal van zijn naaste familieleden bij een woningbrand. Om zijn dierbaren toch een beetje bij zich te dragen, heeft hij een bijzondere ketting laten maken.



Op 3 december sloeg het noodlot echter toe. De man werd aan het eind van de ochtend beroofd op de Flamingostraat in Noord. De dader rende weg over de Pluvierstraat, richting de Adelaarsweg. Daarna is hij rechtsaf de Waddenweg ingeslagen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.



Opsporing Verzocht

De politie doet dinsdagavond in Opsporing Verzocht een beroep op de dader om zich te melden, maar wil ook eventuele kopers of verkopers vragen naar de ketting uit te kijken.



Het sieraad is gemaakt van 14-karaats goud en is voorzien van een kindertandje in een gouden huls, een hanger met een blonde haarlok, ingeklemd tussen twee horlogeglaasjes, een kleine oorbel in een gouden ring, een gouden hanger met het sterrenbeeld Weegschaal en een goudkleurige hanger 'Geloof, Hoop & Liefde'.



De straatrover is vermoedelijk tussen de 15 en 20 jaar oud en heeft een opvallend slank postuur. Hij is lichtgetint en heeft kort, donker haar. Het slachtoffer schatte de dader rond de 1.70 meter lang.