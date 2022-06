Man beroofd op Bos en Lommerplantsoen onder dreiging van vuurwapen

De politie is op zoek naar getuigen en mogelijke camerabeelden van de beroving. Beeld Joris van Gennip

De beroving vond plaats rond half acht in de avond. Het 34-jarige slachtoffer had online met iemand afgesproken in een horecagelegenheid. Wat voor afspraak dat precies was, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de man na het verlaten van de horecagelegenheid door drie mannen werd omsingeld. Een van de de drie daders mishandelde hem, een ander bedreigde hem met een vuurwapen. Zijn tas werd gestolen.

De daders gingen er per auto vandoor over de Hoofdweg richting de Jan van Galenstraat. Het gaat volgens de politie om een witte Mercedes C-klasse met Duits kenteken. Omdat één van de mannen met het slachtoffer in het café was, vermoedt de recherche dat de beroving met voorbedachten rade gebeurde. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden van de vluchtauto hebben gemaakt.

