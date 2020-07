Man bedreigd met mes, dader aangehouden met hulp van omstanders

Meerdere politieauto's waren ter plaatse op de kruising van De Clerqstraat en Da Costakade. Beeld Het Parool

De man liep kort daarvoor over straat en trapte tegen een vuilniszak. Hierop werd hij door een ander aangesproken en dat schoot in het verkeerde keelgat van de verdachte. Dat mondde uit in een ruzie waarbij de man het slachtoffer bedreigde met een mes.

Een omstander schakelde de hulp van de politie in. De verdachte sloeg op de vlucht, maar na een korte achtervolging door agenten en met behulp van omstanders werd de man staande gehouden. Hij is gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau.

Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed.