Man aangehouden voor moord op Servische crimineel

De verdachte is in België gearresteerd. De man kwam in beeld door nauwe samenwerking tussen de Amsterdamse en de Servische politie.



Daarbij kwam een woning in Amsterdam-Zuid in beeld, waarna een observatieteam zag hoe de verdachte vanuit Amsterdam met een auto richting België reisde. Bij zijn arrestatie, net over de Belgische grens, werd in een verborgen ruimte in de auto een grote som contant geld gevonden.



Drugsmilieu

De 43-jarige Goran Tasic werd op 15 maart doodgeschoten in de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam-West. De politie gaat er vanuit dat hij is vermoord vanwege een conflict in het drugsmilieu. Tasic, die zelf meermaals voor levensdelicten was veroordeeld, was slechts een uur eerder geland in Nederland.