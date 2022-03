Man aangehouden voor beschietingen woning Noord

De politie kan geen verdere informatie verstrekken over de dader. Beeld Joris van Gennip

De woning werd in januari in korte tijd twee keer beschoten. Eerst op 16 januari en vier dagen later was het weer raak. Beide keren raakten kogels de gevel van het huis en vlogen ze door de voorruit, maar bleven de bewoners ongedeerd.

De man is na zijn aanhouding naar een cellencomplex gebracht en zit in volledige beperkingen. Meer daderinformatie kan de politie daarom nog niet verstrekken.