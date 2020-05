Man aangehouden vanwege verdacht pakket bij restaurant HaCarmel

Op 15 januari moest de Explosieven Opruimingsdienst uitrukken vanwege een verdacht pakket voor de deur van HaCarmel. Beeld ANP

Het verdachte pakket leidde ertoe dat de omgeving urenlang werd afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen om het pakket te onderzoeken. Er bleek geen explosief in het pakket te zitten. De recherche is hierna een onderzoek gestart, waarbij de 46-jarige verdachte in beeld kwam.

De oproer die het pakket veroorzaakte kwam mede doordat het Joods restaurant meerdere malen doelwit is geweest van bedreigingen en vernielingen. Zo sloeg een Syrische man in 2017 de ramen in met een knuppel en werd het restaurant ook besmeurd met eieren en mayonaise. Hij kon worden gepakt en werd door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

‘Gewend aan vernielingen’

Afgelopen vrijdag was het weer raak. De linkerruit van het restaurant werd ingeslagen en de Israëlische vlag die die achter het raam hing, in brand gestoken. Een verdachte kon vlak erna worden aangehouden. Het bleek om de man te gaan die ook verantwoordelijk was voor de vernieling in 2017; de 31-jarige Syriër Saleh A.

In december 2018 vertelde een van de eigenaren Daniel Bar-on nog aan Het Parool gewend te raken aan de vernielingen. “Je moet niet buigen voor welke vorm van terrorisme ook,” zei Bar-on toen. “Humor helpt je ook hier doorheen.”