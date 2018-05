Man aangehouden op Schiphol voor cocaïnehandel

Het betreft een partij cocaïne die eind vorig jaar in de haven van Antwerpen is aangetroffen. De politie ontdekte in de haven een container waarin bijna 700 kilo cocaïne werd gevonden. De partij drugs werd in beslag genomen.



Verder onderzoek leidde woensdag naar een 43-jarige man uit Breda die bij zijn aankomst op Schiphol werd aangehouden.



In St. Willibrord in Zuid-Brabant werd tegelijkertijd een 40-jarige man aangehouden. Vermoedelijk werkten deze twee mannen samen. De politie heeft de woningen onderzocht en doet nader onderzoek.



