Man aangehouden in Nieuw-West na bedreigen tramconducteur met mes

Toegesnelde agenten vonden de verdachte in de tram. Beeld Joris van Gennip

Even voor 23.00 uur werd de politie gealarmeerd dat de man een tramconducteur in tram 17 had bedreigd met een mes, nadat hij een kaartje weigerde te kopen. Toegesnelde agenten vonden de man in de tram na aanwijzingen van getuigen. Ze hielden hem onder schot, waarna hij het mes liet vallen.

De verdachte, zonder vaste- woon of verblijfplaats, is daarna aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.