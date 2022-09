Man aangehouden die met hakenkruis op bord in demonstratie meeliep

Beeld Joris van Gennip

Tijdens de protestmars die volgde na de demonstratie op de Dam, liepen er honderden betogers door de binnenstad. De man zou een bord met daarop een hakenkruis hebben vastgehouden. Volgens AT5 was de man gewaarschuwd door de politie en liet hij het bord vervolgens zakken. Even later werd hij weer gezien met het bord, waarna de politie hem oppakte.

Een woordvoerder van de politie kan nog geen verdere informatie over de arrestant geven. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de belangen van de man. “In dit soort zaken is het belangrijk om de context van de zaak te begrijpen. We willen weten wat de persoon bedoelde met de actie. Op basis van de intenties van de man kunnen er beslissingen genomen worden,” aldus een woordvoerder van het OM.

